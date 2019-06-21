Kocaeli'de ihaleye fesat karıştırma şüphelileri adliyede (2)
26 dakika önce
12 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'de, ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 16 şüpheliden, 12'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:30 Kaynak: DHA
12 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'de, ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 16 şüpheliden, 12'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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