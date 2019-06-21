Kocaeli'de ihaleye fesat karıştırma şüphelileri adliyede (2)

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'de, ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 16 şüpheliden, 12'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.