Kocaeli'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara "Gönül Kazan" projesiyle sıcak yemek hizmeti - Son Dakika

Kocaeli'de "Gönül Kazan" projesi kapsamında geçen yıl hazırlanan 253 bin 28 öğün sıcak yemek, ihtiyaç sahibi hasta, yaşlı ve engelli kişilerin sofralarını şenlendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışıyla mağdur vatandaşların sıkıntılarına çare olmaya devam ediliyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek güçten yoksun ailelere destek veriyor.

"Gönül Kazan" projesi ile yemek pişirme imkanı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli ve bakıma muhtaç kişilere her gün 2 öğün hazır yemek ulaştırılıyor.

Proje sayesinde geçen yıl da 253 bin 28 öğün yemek, ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendirdi ve vatandaşların duası alındı.

Bu projeyle yemek pişiremeyecek kadar yaşlı ve hasta olan ihtiyaç sahibi ailelerin, sağlıklı yiyeceklerle beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor.

Ayrıca herhangi bir markete gitmek zorunda kalmayan aileler, evlerine kadar teslim edilen yemekler sayesinde gıda ihtiyaçlarını karşılıyor.

Projeden son derece memnun olan vatandaşlar, hizmetten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.