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Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

20.02.2022 18:48
Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan D. idaresindeki 41 AHK 754 plakalı Hyundai marka otomobil, karşı yönden gelen Güner M. yönetimindeki 41 TF 087 plakalı Lada marka araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 41 TF 087 plakalı araç, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Aynı araçta bulunan Nuray M., Elanur M. ve araç sürücüsü Güner M. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

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Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Tragger, Kocaeli, Gebze, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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