Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de İki Cinayetin Azmettiricileri Tutuklandı

Kocaeli'de İki Cinayetin Azmettiricileri Tutuklandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki kişinin öldürülmesi olayında cinayetleri azmettirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'de İki Cinayetin Azmettiricileri Tutuklandı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki kişinin öldürülmesi olayında cinayetleri azmettirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Ekim'de Gebze Gaziler Mahallesi 1704 ile 1732. Sokak kesişiminde Osman Kaya (29), tartıştığı bir kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. 11 Kasım gecesi ise Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi üzerinde Oğuzhan Tatar (29), tartıştığı Ö.C.B. (20), T.T. (22) ve S.Ç. (21) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. İki cinayet arasında bağlantı olduğunu tespit eden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, incelemelerini derinleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Osman Kaya ve Oğuzhan Tatar'ı öldüren F.T., O.E., Ö.C.B., T.T. ve S.Ç.'nin alarak-verecek meselesi nedeniyle B.K. (38) ve babası A.K. (58) tarafından azmettirildiği tespit edildi. Bunun üzerine polis, Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla Gebze ve Çayırova'da 11 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda B.K., A.K., B.K., B.Y., F.O., S.G., O.B., A.P. ve A.Ö. gözaltına alındı. Polis kamerasıyla da kaydedilen operasyonda Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden B.K. ve B.K. isimli kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.K., B.Y., F.O., S.G., O.B., A.P. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:24 Kaynak: İHA

Osman Kaya, Gebze, Kocaeli, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyal Medyada Tanıştığı Kıza, Cinsel İstismarda Bulundu Cani Adam, Öldürdüğü Annesini Pişirip Köpeğiyle Birlikte Yedi

Lise Öğrencisi, Kız Meselesi Yüzünden 4 Öğrenci Tarafından Kemerle Öldüresiye Dayak Yedi Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 01:05:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de İki Cinayetin Azmettiricileri Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]