Genç kızın yerde tekmelenerek saçından sürüklendiği yumruklu, bıçaklı kavga kameralara yansıdı - Son Dakika
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Genç kızın yerde tekmelenerek saçından sürüklendiği yumruklu, bıçaklı kavga kameralara yansıdı

27.04.2023 13:02

Kocaeli'de 2 grup arasında çıkan tekme, yumruk ve tokatların birbiri ardına atıldığı kavgada kent merkezi adeta savaş alanına döndü. Kavgada 2 kişi bıçakla hafif şekilde yaralanırken, o anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İzmit ilçesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde kalabalık 2 grup arasında kavga çıktı. Tarafların birbirine bıçak çektiği kavga büyüdü. Tekme ve yumruklar havada uçuştu.

KALÇASINDAN BIÇAKLANDI

Çevredeki vatandaşlar ise kavgayı ayırırken güçlük yaşadı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 20'li yaşlarda iki genç kızdan birinin kalçasından bıçaklandığı, bir başka genç kızın ise bıçakla kendi elini yaraladığı öğrenildi.

Genç kızı yerde tekmeleyip saçından sürüklediler! Yumruklu, bıçaklı kavga kamerada

O ANLAR KAMERADA

Genç bir erkek ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken taraflar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kavga anları, anbean çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Özkan Özdemir: şişko kıza bak ya tam terminatör habire bıçak çekiyo Cevap Yaz 23 0 Yayından Kaldır
  • Şevki SÜNGER: 12 eylül öncesi bu kadar kavga ve cinayet işlenmezdi Allah sonumuzu hayrelesin Cevap Yaz 28 3 Yayından Kaldır
  • Ayhan Taş: Televizyonlarda silahla, öldürme,yaralama,gasp ve adam kaçırma gibi diziler onyatılırsa, siyasetçilerde birbirlerine atıp tutuyor ve öfke kusuyorsa geleceğimiz olan çocuklarında hali bu olur. Kızların elinde bıçak var bu nasıl bir öfke hali erkek adam kızla baş edemiyor. Allah sonumuza hayır etsin. Cevap Yaz 43 1 Yayından Kaldır
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Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kızın yerde tekmelenerek saçından sürüklendiği yumruklu, bıçaklı kavga kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç kızın yerde tekmelenerek saçından sürüklendiği yumruklu, bıçaklı kavga kameralara yansıdı - Son Dakika
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