Son dakika haberleri: İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı

18.07.2022 03:04

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Battal Gazi Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.B. ve Ş.K, bıçakla M.B'yi (18) sağ bacağından yaraladı. Olayda M.A. (19) ise darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli A.B. ile Ş.K, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı - Son Dakika
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