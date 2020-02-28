Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

17 dakika önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan ve sopaların karıştığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan ve sopaların karıştığı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada sopalarla darp edilen 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Lokman Hekim, Kocaeli, Darıca, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:37 Kaynak: İHA
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