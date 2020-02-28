Kocaeli'de iki grup arasında kavga: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de iki grup arasında kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de iki grup arasında kavga: 3 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de iki grup arasında kavga: 3 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu S.K. (32) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Lokman Hekim, Kocaeli, Darıca, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:04 Kaynak: AA
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