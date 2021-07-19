Kocaeli'de iki grup arasında kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Piri Reis Mahallesi Boran Sokak Yelkenkaya mevkisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yaralı gençleri sahil kenarında bulundukları yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.