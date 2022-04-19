Çocukların oyun oynarken ses yapması nedeniyle iki grup birbirine girdi: 5 yaralı - Son Dakika
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Çocukların oyun oynarken ses yapması nedeniyle iki grup birbirine girdi: 5 yaralı

19.04.2022 17:53

Çocukların oyun oynarken ses yapması nedeniyle iki grup birbirine girdi: 5 yaralı Sokak ortasında iki grup birbirine girdi, polis havaya ateş açtı Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki grup, çocukların oyun oynarken ses yapması sebebiyle birbirine girdi.

Çocukların oyun oynarken ses yapması nedeniyle iki grup birbirine girdi: 5 yaralı

Sokak ortasında iki grup birbirine girdi, polis havaya ateş açtı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki grup, çocukların oyun oynarken ses yapması sebebiyle birbirine girdi. 5 Kişinin yaralandığı kavgayı polis ekipleri havaya ateş açarak ayırdı.

Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi 223/1 Sokak'ta saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sokakta oynayan yabancı uyruklu çocukların seslerinden rahatsız olan bir vatandaş, cama çıkarak 'Çocuklarınızı evinize alın artık. Saat gecenin kaçı olmuş? Evimizde misafirler var' diyerek bağırdı. Çocukların oynamaya devam etmesinin üzerine hiddetlenerek sokağa çıkan vatandaşlar ile yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, birbirine giren tarafları ayırabilmek için çaba gösterdi. Ekipler, kavgayı bırakmayan öfkeli kabalığı havaya ateş ederek ayırdı. Kavga esnasında 5 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çocukların oyun oynarken ses yapması nedeniyle iki grup birbirine girdi: 5 yaralı
Çocukların oyun oynarken ses yapması nedeniyle iki grup birbirine girdi: 5 yaralı
Çocukların oyun oynarken ses yapması nedeniyle iki grup birbirine girdi: 5 yaralı
Çocukların oyun oynarken ses yapması nedeniyle iki grup birbirine girdi: 5 yaralı
Çocukların oyun oynarken ses yapması nedeniyle iki grup birbirine girdi: 5 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların oyun oynarken ses yapması nedeniyle iki grup birbirine girdi: 5 yaralı - Son Dakika


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