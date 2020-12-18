Gebze'de iki iş yeri kurşunlandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki iş yeri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi İstanbul Caddesi'nde silah sesleri duyanlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kurşun isabet eden iş yerlerinde inceleme yaptı.

Ekipler, iki iş yerine 5 kurşun isabet ettiğini belirledi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.