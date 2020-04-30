Kocaeli'de iki kargo kamyonu çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Araçlar ve yola savrulan kargoların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

Yükleri yola savrulan kamyonların sürücülerinden Narcı, araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün yolun sağ tarafına park etmek istediği kamyon bu sırada aynı yönde seyir halindeki Ali İhsan Narcı idaresindeki 63 FF 246 plakalı kargo kamyonuyla çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu 'nun güney şeridinde Hayri Yorulmaz idaresindeki 18 AY 036 plakalı kargo kamyonunun seyir halindeyken sağ ön lastiği yerinden çıktı.

Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde iki kargo kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı

Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi