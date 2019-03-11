Kocaeli'de İki Katlı Ahşap Bina Yandı
42 dakika önce
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Çalca Mahallesi'nde Orhan Öz'e ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü.
Binanın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:18 Kaynak: AA
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