Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de İki Katlı Ahşap Bina Yandı

Kocaeli'de İki Katlı Ahşap Bina Yandı

42 dakika önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'de İki Katlı Ahşap Bina Yandı, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çalca Mahallesi'nde Orhan Öz'e ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Binanın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:18 Kaynak: AA

Kandıra, Kocaeli, Güncel
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