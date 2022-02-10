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Kocaeli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

10.02.2022 09:44
Kocaeli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi'nde H.E. yönetimindeki 41 AID 636 plakalı motosiklet, R.A'nın kullandığı 41 YE 077 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan R.A, H.E. ve kardeşi B.E. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kocaeli, gençlik, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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