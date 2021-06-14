Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Akse Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde Şeyma B. idaresindeki 06 FC 0243 plakalı otomobil ile Ahmet S. yönetimindeki 41 YK 508 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan Şeyma B, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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