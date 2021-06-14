Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kocaeli 'nin Çayırova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

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Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı

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