Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de iki otomobil kurşunlandı
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Kocaeli'de iki otomobil kurşunlandı

24 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki iki aracı kurşunladıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de iki otomobil kurşunlandı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki iki aracı kurşunladıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, önceki akşam Mimar Sinan Mahallesi'nde park halindeki otomobili kurşunlanan İ.K. durumu polis ekiplerine bildirdi.

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbarın ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Bu sırada araç kiralama işiyle uğraşan O.Ç'nin de Esentepe Mahallesi'nde park halindeki aracına ateş açıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla F.Ç, C.Ç, N.Ç, Y.Z, R.B. ve M.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, husumetli oldukları O.Ç'nin aracına zarar vermek istedikleri, İ.K'ye ait otomobili yanlışlıkla kurşunladıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Körfez Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli, Körfez, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:52 Kaynak: AA
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