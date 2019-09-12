Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de iki otomobil kurşunlandı
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Kocaeli'de iki otomobil kurşunlandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki iki aracı kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'de iki otomobil kurşunlandı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki iki aracı kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, önceki akşam Mimar Sinan Mahallesi'nde park halindeki otomobili kurşunlanan İ.K. durumu polis ekiplerine bildirdi.

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbarın ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Bu sırada araç kiralama işiyle uğraşan O.Ç'nin de Esentepe Mahallesi'nde park halindeki aracına ateş açıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla F.Ç, C.Ç, N.Ç, Y.Z, R.B. ve M.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, husumetli oldukları O.Ç'nin aracına zarar vermek istedikleri, İ.K'ye ait otomobili yanlışlıkla kurşunladıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden C.Ç. ve R.B. tutuklandı. Diğer zanlılar, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli, Körfez, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:54 Kaynak: AA
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