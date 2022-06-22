Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

22.06.2022 14:49
Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı'ndan Gölcük yönünde giden Gökhan D. idaresindeki 41 FV 866 plakalı otomobil, Sanayi Işıklar mevkisinde, Zeynep Y. yönetimindeki 41 AGD 129 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan otomobiller, yolun kenarındaki sinyalizasyon kutularına çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Zeynep Y. ve otomobildeki Zeynep E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ömer Türkçakal Bulvarı'nda trafik ışıklarının arızalanması sonucu ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

YORUMLAR
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Cezası nedeniyle memur olamayınca Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru haklı bulundu Cezası nedeniyle memur olamayınca Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru haklı bulundu Bu ilçenin tanıtımı karekodlarla yapılacak Bu ilçenin tanıtımı karekodlarla yapılacak
Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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