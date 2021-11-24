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Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

24.11.2021 11:31
Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Hacıhalil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde Batuhan Ö. yönetimindeki 41 AIG 231 plakalı otomobil Fatih Ö. idaresindeki 41 AGF 993 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Arif U. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Arif U'yu ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Otomobil, Kocaeli, Fatih, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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