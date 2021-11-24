Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Arif U'yu ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.

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