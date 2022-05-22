Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan bir sürücü hastaneye kaldırıldı.

Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Y.G. idaresindeki 34 FP 7683 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen 55 SER 670 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan sürücü Y.G, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, çarpışma anında plakası düşen, kaza yerini terk eden diğer aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.