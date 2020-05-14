Kocaeli'de iki sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki iki sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle ülke ve kent genelinde vatandaşların sağlığı için çeşitli tedbirler alınıyor.

Valilik koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan filyasyon ve saha çalışmaları neticesinde, İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Güç Sokak ve İnci Sokak'ta pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan kişiler, Seka Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Sosyal izolasyonun tam ve sağlıklı sağlanabilmesi amacıyla İzmit Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 13 Mayıs tarih ve 2020/15 sayılı kararıyla Serdar Mahallesi Güç Sokak ve İnce Sokak'ın giriş ve çıkışlarının ikinci bir karara kadar kapatılmasına ve bu sokaklarda tam karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.



Bu iki sokakta yaşayan vatandaşlar, ikinci bir değerlendirme ve karar alınıncaya kadar karantina kurallarına tabi tutulacak.