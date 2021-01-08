Kocaeli'de iki yatırım 3 bin 800 kişiyi iş sahibi yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de iki yatırım 3 bin 800 kişiyi iş sahibi yapacak

08.01.2021 07:46
Kocaeli'de iki yatırım 3 bin 800 kişiyi iş sahibi yapacak

KOCAELİ'nin Gölcük ve Başiskele ilçelerine yapılacak olan otomotiv ve tekstil yatırımları 3 bin 800 kişiye iş imkanı sağlayacak.

KOCAELİ'nin Gölcük ve Başiskele ilçelerine yapılacak olan otomotiv ve tekstil yatırımları 3 bin 800 kişiye iş imkanı sağlayacak. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ford Otosan ile Volkswagen ortaklığında yapılacak üretimin 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi. Gölcük'te yapılacak tekstil fabrikası ise 800 kişiye istihdam sağlayacak.

Başiskele ilçesinde 20 milyar liranın üzerinde bir yatırımla Ford Otosan ve Volkswagen ortaklığıyla kurulacak olan yeni fabrikada 3 bin kişilik istihdam sağlanacak. Gölcük'te ise 2 yıldır üretim yapan bir tekstil firması yeni fabrikasını kurdu. Yeni fabrikanın ise 800 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 3 bin kişilik istihdamın bölgeye çok önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Ford Otosan ve Volkswagen'in ticari araçlarının bölgemizde üretilmesi söz konusu. Eğer gerçekleşirse 20 milyarın üzerinde bir yatırım olacak ve bölgemize ciddi anlamda ilave istihdam getireceğine inanıyorum. Tabii ki Ford, henüz bu konuda bir imza atıldığını söylemediği için konu hakkında fazla detay bilmiyoruz ama bildiğimiz kadarıyla 20 milyarın üzerinde bir yatırım, artı 3 bin kişilik ilave istihdam çalışması var. Bunlar tabi ki bölgeye çok önemli katkılar getireceklerdir. Zaten bölgenin en önemli şirketlerinden bir tanesi daha da önemli hale gelecektir. Bundan ancak biz mutluluk duyarız" dedi.

'40 ÜLKEYE ÜRÜN GÖNDERİYORUZ'

İki sene önce Gölcük'te üretime geçen tekstil firması yeni bir tesis yaptı. İş insanı Saim Karaağaç yeni tesiste 800 kişilik istihdam hedeflediklerini belirterek, "İki sene önce Gölcük'te üretime başladık. Ocak ayının sonunda da yeni fabrikamıza geçmiş olacağız. Yaklaşık 800 kişilik bir istihdam hedefliyoruz. Mevcut şirketimizde şu anda 230 kişiye ulaşmış durumdayız, inşallah 2021'in sonunda bu kapasitelere gelmeyi düşünüyoruz. Toplam ihracat rakamımızı da yaklaşık 30 milyon dolara çıkaracağız. Mevcut rakamımız şu anda 20 milyon dolar. Bütün dünyaya ürün gönderiyoruz, başta Amerika, Çin olmak üzere 40 ülkeye ürün gönderiyoruz. Aklınıza gelen bütün ülkelere ürünlerimizi pazarlıyoruz. Açılacak yeni fabrika yeni bir heyecan yarattı insanlarda. Şu anda ise başvuru havuzumuzda bin 200 başvuruya ulaştık. Önümüzdeki birkaç hafta içinde ise alımlara başlayacağız" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Mardin'de duvar çöktü, iki araçta maddi hasar meydana geldi Mardin'de duvar çöktü, iki araçta maddi hasar meydana geldi
Kaynak: DHA

İstihdam, Yatırım, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de iki yatırım 3 bin 800 kişiyi iş sahibi yapacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:39 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde deprem! İşte sarsıntının detayları ve son depremler
08:20 Gülşen'den skandal hareket! Hem konserinde LGBT bayrağı açtı, hem de tepki gösteren seyircilere çıkıştı
05:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Bakanlığı'na 4 atama
05:37 Bir ilk! Özlem Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı'na tuğgeneral olarak atandı
03:25 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iddiası sonrası kamera karşısına çıktı: PKK'lı, CHP'li belediyede çalışınca sırtımızı mı dönseydik?
01:15 Kadir İnanır bir deri bir kemiğe döndü!
00:31 Trafik sigortası primlerine yüzde 20'ye kadar zam yapıldı! İşte yeni tarifeler...
00:06 PSG'nin yıldızları Messi ve Neymar, Altın Top adayı 30 futbolcu arasına giremedi
00:05 Araç sahiplerine kötü haber! Gelen zamla birlikte benzinin fiyatı 21 lirayı aştı
23:52 Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 09:25:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de iki yatırım 3 bin 800 kişiyi iş sahibi yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement