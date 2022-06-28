Kocaeli'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı yapıldı

28.06.2022 20:49
Kocaeli'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, afet yönetiminde bir değişiklik yaparak risk yönetimine geçen bir anlayışla yollarına devam ettiklerini belirterek, "Afet öncesi alınabilecek tedbirleri alıyor, bu yol ve yöntemlerle de maliyetleri daha azaltmaya, can kayıplarını ve yaralanmaları minimize etmeye...

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, afet yönetiminde bir değişiklik yaparak risk yönetimine geçen bir anlayışla yollarına devam ettiklerini belirterek, "Afet öncesi alınabilecek tedbirleri alıyor, bu yol ve yöntemlerle de maliyetleri daha azaltmaya, can kayıplarını ve yaralanmaları minimize etmeye gayret ediyoruz." dedi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde gerçekleşen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Vali Yavuz, yurdun ciddi afetlerle karşı karşıya geldiğine işaret ederek, bu afetlerde hayatını kaybedenlerin, yaralananların olduğunu, mal kayıpları ve hasarların oluştuğunu aktardı.

Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afet yönetiminde bir değişiklik yaparak risk yönetimine geçen bir anlayışla yolumuza devam ediyor, afet öncesi alınabilecek tedbirleri alıyor, bu yol ve yöntemlerle de maliyetleri daha azaltmaya, can kayıplarını ve yaralanmaları minimize etmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda hepinizin bildiği gibi birçok çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmalar neticesinde ilimizde de afet konularını değerlendirdik ve hangi alanlarda afet olabileceği konusunda çeşitli çalışmalar yaptık. Yine İçişleri Bakanlığımız tarafından bu yıl afet tatbikat yılı olarak planlandı. Bu doğrultuda bilgilendirme ve tatbikatlarımıza ağırlıklı olarak devam ediyoruz. Afetlerde iş birliği, koordinasyon, uyum içinde çalışma ve tek elden yönetim, maliyetlerin azaltılması, hızlı ve etkin bir müdahale yöntemini de bize sunması vesilesiyle ayrıca bir değer taşıyor. İlimiz açısından baktığımızda da deprem en önemli gerçeklerinden biri. 17 Ağustos Depremi halen hafızalarımızda ve binlerce insanımız maalesef hayatını kaybetti. Halen daha depremde yaralanmış ve engelli hale gelmiş kardeşlerimizle karşılaşıyor, onların acı ve üzüntülerini paylaşıyoruz."

"Kentte bazı bölgelerde etkili olan yağışta zarar yaşanmadı"

Yavuz, ülkeyi her alanda öne çıkaran stratejik tesislerin Kocaeli'de bulunduğuna ve daha titiz davranmak durumunda kaldıklarına dikkati çekti.

Son dönemde iklim değişikliği ve küresel ısınma dolayısıyla Karadeniz Bölgesi'nde yoğun yağışların meydana geldiğini hatırlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu gece ilimizde de bazı bölgelerde yağışlar etkili oldu. Ancak çok şükür bir zarar ve ziyan söz konusu olmadı. Buradan anlaşılıyor ki, toprak kaymaları, deprem, kimyasal ya da sanayi tesislerinde çıkabilecek önemli yangınlar, bu yangınlara müdahalede iş birliği ve koordinasyon, uyum içinde hareket edebilme hepimiz için büyük önem taşıyor. O bakımdan bugün ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla bir toplantı tertip ettik."

İl AFAD Müdürü Mehmet Emin Koçan ise olası afetlerde Kocaeli'de uygulanacak Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hakkında sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Ekrem Çalık, Aslan Avşarbey, Ali Ada ve diğer ilgililer katıldı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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