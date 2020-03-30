Kocaeli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı - Son Dakika

Kocaeli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.

Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızlı ve etkin kontrolü açısından mevzuatı ile kurumlarınca belirlenen üniforma giymesi gerekenler hariç, kamu personellerinin kolay temizlenebilir ve sık yıkamaya uygun serbest kıyafetle mesaiye gelebilme talebinin, pandemi süresince uygun görülmesine oy birliğiyle karar verildi.