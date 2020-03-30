Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı - Son Dakika
Kocaeli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı
21 dakika önce
Kocaeli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.
Kocaeli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.
Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızlı ve etkin kontrolü açısından mevzuatı ile kurumlarınca belirlenen üniforma giymesi gerekenler hariç, kamu personellerinin kolay temizlenebilir ve sık yıkamaya uygun serbest kıyafetle mesaiye gelebilme talebinin, pandemi süresince uygun görülmesine oy birliğiyle karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:40 Kaynak: AA
Son Dakika Fransa'da Kovid-19'un Evanjelik Kilisesinden yayıldığı ortaya çıktı Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir