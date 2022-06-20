Kocaeli'de ilaç fabrikasında yangın (1) - Son Dakika
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Kocaeli'de ilaç fabrikasında yangın (1)

20.06.2022 09:50
Kocaeli'de ilaç fabrikasında yangın (1)

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir ilaç fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir ilaç fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Çalışanlar fabrikayı boşaltırken, haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de ilaç fabrikasında yangın (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de ilaç fabrikasında yangın (1) - Son Dakika
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