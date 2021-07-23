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Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti - Son Dakika

Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti

23.07.2021 17:12

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşanan olayda, Kurban Bayramı'nda kestikleri büyükbaş hayvandan hissesine düşen yaklaşık 80 kilo eti doğraması için kasaba veren mahalle muhtarı Erkan Tokuç, bir gün sonra teslim aldığı etin hem 40 kilo eksik hem de kokmuş olduğunu öne sürerek polise şikayette bulundu. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne de başvuran Tokuç, "Gelip evdeki etlerden numune alacaklar, eğer o etlerde de bakteri çıkarsa o etleri de kullanamayacağız" dedi.

Derince ilçesi Tahtalı Mahallesi Muhtarı Erkan Tokuç, Kurban Bayramı nedeniyle kestikleri iki büyükbaş hayvandan bir kısmını dağıttıktan sonra hissesine düşen yaklaşık 80 kilo eti, doğraması için kasaba verdi. Bir gün sonra teslim aldığı etlerin hem büyük oranda eksildiğini hem de koktuğunu öne süren Tokuç, durumu kasap Ş.Ü.'ye bildirdi. Bu sırada kasap Ş.Ü., elindeki bıçağı sallayarak, 'Hayırdır ne oldu' Bir şey olmaz sorun yok? diyerek konuyu geçiştirmeye çalıştı. Hem mağdur olduğunu hem de tehdit edildiğini öne süren Erkan Tokuç, polis merkezine giderek Ş.Ü.'den şikayetçi oldu. Durumu Derince İlçe Tarım Müdürlüğü'ne de bildiren Tokuç, yetkililerin eve gelerek dolaptan numune alacaklarını ve bu numuneden çıkacak sonuca göre etleri tüketeceklerini ifade etti.

"ETLERİ OTOMOBİLİME KOYDUĞUM SIRADA BİR KOKU HİSSETTİM"

Doğraması için kasaba verdikleri etleri geri aldıkları sırada çok yoğun bir koku hissettiklerini ifade eden Erkan Tokuç, şunları söyledi:
"Bu bayram hem kendime hem de eşime kurban kestim. Bir hissem 45 kiloydu, diğer hissem 75 kiloydu. Bu etlerin iyi bir şekilde işlenmesi için her sene olduğu gibi bu sene de kasaba götürdüm. Her sene gittiğim kasapta çok fazla sıra olunca ben de bir arkadaşımın önerisi üzerine başka bir kasaba götürdüm. İki tane kova halinde götürmüştüm, bıraktım etlerimi ve nasıl istediğimi belirttim. Ertesi gün gelip almamı istedi. Etleri almaya gittiğim zaman bana etleri yıkayıp yıkamadığımızı sordu. Ben de yıkamadığımızı söyledim. Etleri otomobilime koyduğum sırada bir koku hissettim ama ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra 300 metre ileride bir daha arabadan durup indiğim zaman iyice şüphelendim ve arkadaşıma da koklamasını söyledim. Kötü bir koku olduğunu hissedince etleri tekrar götürdük."

"BİZİM VERDİĞİMİZ ETLER 80 KİLODAN FAZLAYDI"

Kasaba verdiği etlerin yarısından fazlasının kaybolduğunu iddia eden Tokuç, 'Kasabı çağırıp etlere bakmasını söyleyince elinde bıçakla geldi, bagajı açtık ve 'Hayırdır ne oldu' diye çıkıştı. 'Bir sıkıntı var mı?' diye sorunca, 'Sen işine bak hadi git, sorun yok' dedi, bizi gönderdi. Eve geldiğimiz zaman evde bulunan diğer kişiler de baktı, koku olduğunu söylediler. Bizler de daha fazla kokmaması için hemen paketledik ve dolaba koyduk. Eşim de gelen etlerin çok az olduğu fark etti, daha sonra kantarda tartınca yaklaşık 40 kilo eti geri aldığımızı gördük. Benim oraya götürdüğüm et 80 kilodan fazlaydı. Kasabı tekrar arayıp nedenini sorunca telefonda bana 'Sen bana hırsız mı diyorsun" diye söylendi. Kendisini şikayet edeceğimi söyledim.? diye konuştu.

"BAYRAMIMIZI ZEHİR ETTİ"

Yaşadıkları olaydan dolayı büyük mağduriyet yaşadıklarını belirten Tokuç, 'Daha sonra Derince İlçe Tarım Müdürlüğü'nü aradım, zabıtaya haber verdim. Bayram dolayısıyla mesai yapmadıkları için işlem yapamadık. Mesai başladığı zaman gelip evdeki etlerden de numune alacaklar, eğer o etlerde de bakteri çıkarsa o etleri de kullanamayacağız. Daha sonra karakola gittim ve benimle bıçakla konuştuğu için tehdit edildiğimi söyledim. Kendisinden şikayetçi oldum, nereye gitmem gerekiyorsa da gidip hakkımı arayacağım. Bayramımızı bize zehretti' ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti

İlçe Tarım Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Bayram, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Ayetullah Mutlu: Kurban kesilip dağıtılmak için değildir.o yüzden sanırım Allah yemeyi de nasip etmiyor böylelerine Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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