Kocaeli'de ilginç olay... Çocuğu kıyafet kumbarasına soktu, kıyafetleri aldırdı - Son Dakika
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Kocaeli'de ilginç olay... Çocuğu kıyafet kumbarasına soktu, kıyafetleri aldırdı

01.04.2022 11:31

Kocaeli'de ilginç olay... Çocuğu kıyafet kumbarasına soktu, kıyafetleri aldırdı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kadın, yanında getirdiği çocuğu kıyafet kumbarasına sokarak, kumbaranın içindeki kıyafetleri aldırdı.

Kocaeli'de ilginç olay... Çocuğu kıyafet kumbarasına soktu, kıyafetleri aldırdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kadın, yanında getirdiği çocuğu kıyafet kumbarasına sokarak, kumbaranın içindeki kıyafetleri aldırdı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 27 plakalı araçtan inen 4kadın, yanındaki çocukla birlikte kaldırımda bulunan kıyafet kumbarasının yanına gitti. Kadın, daha sonra çocuğu kaldırarak kumbaranın içine soktu. İçeriye giren çocuk ise kumbaradaki kıyafet poşetlerini tek tek dışarıda bekleyen kadına verdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

"İlk defa böyle çocukla yapılan bir hırsızlık gördük"

Arkadaşlarıyla birlikte börekçide otururken olaya şahit olduğunu anlatan Burak Keleş, "Köşede bir tane kıyafet kumbarası var. Arkadaşlarımla o tarafa doğru bakarken orada bir olay fark ettik. Kadın, bir tane çocukla birlikte geliyor, çocuğu kumbaranın içine atıp içerideki kıyafetleri alıyor. Biz bu tarz olayları sürekli duyuyorduk ama ilk defa gördük. Çok şaşırdık, çok garibimize gitti. Çok yanlış bir davranış" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Bursa'da bir kişi, aynı şekilde girmek istediği giysi kumbarasına sıkışıp hayatını kaybetmişti.

Kocaeli'de ilginç olay... Çocuğu kıyafet kumbarasına soktu, kıyafetleri aldırdı
Kocaeli'de ilginç olay... Çocuğu kıyafet kumbarasına soktu, kıyafetleri aldırdı
Kocaeli'de ilginç olay... Çocuğu kıyafet kumbarasına soktu, kıyafetleri aldırdı
Kocaeli'de ilginç olay... Çocuğu kıyafet kumbarasına soktu, kıyafetleri aldırdı
Kocaeli'de ilginç olay... Çocuğu kıyafet kumbarasına soktu, kıyafetleri aldırdı
Kocaeli'de ilginç olay... Çocuğu kıyafet kumbarasına soktu, kıyafetleri aldırdı
Kocaeli'de ilginç olay... Çocuğu kıyafet kumbarasına soktu, kıyafetleri aldırdı
Kocaeli'de ilginç olay... Çocuğu kıyafet kumbarasına soktu, kıyafetleri aldırdı
Kocaeli'de ilginç olay... Çocuğu kıyafet kumbarasına soktu, kıyafetleri aldırdı
Kocaeli'de ilginç olay... Çocuğu kıyafet kumbarasına soktu, kıyafetleri aldırdı
Kocaeli'de ilginç olay... Çocuğu kıyafet kumbarasına soktu, kıyafetleri aldırdı
Kocaeli'de ilginç olay... Çocuğu kıyafet kumbarasına soktu, kıyafetleri aldırdı
Kocaeli'de ilginç olay... Çocuğu kıyafet kumbarasına soktu, kıyafetleri aldırdı
Kocaeli'de ilginç olay... Çocuğu kıyafet kumbarasına soktu, kıyafetleri aldırdı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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