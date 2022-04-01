Kocaeli'de ilginç olay! Çocuğu kıyafet kumbarasına sarkıtarak içindekileri aldılar - Son Dakika

Kocaeli'de yanındaki çocukla birlikte gelen kadın, kaldırımda bulunan kıyafet kumbarasının yanına gitti. Kadın, daha sonra çocuğu kaldırarak kumbaranın içine soktu. İçeriye giren çocuk ise kumbaradaki kıyafet poşetlerini tek tek dışarıda bekleyen kadına verdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

"ÇOCUĞU KUMBARANIN İÇİNE ATIP KIYAFETLERİ ALDI"

Arkadaşlarıyla birlikte börekçide otururken olaya şahit olduğunu anlatan bir vatandaş, "Köşede bir tane kıyafet kumbarası var. Arkadaşlarımla o tarafa doğru bakarken orada bir olay fark ettik. Kadın, bir tane çocukla birlikte geliyor, çocuğu kumbaranın içine atıp içerideki kıyafetleri alıyor.

BU TARZ OLAYLARI DUYUYORDUK AMA İLK DEFA GÖRDÜK

Biz bu tarz olayları sürekli duyuyorduk ama ilk defa gördük. Çok şaşırdık, çok garibimize gitti. Çok yanlış bir davranış" dedi. Öte yandan geçtiğimiz yıl Bursa'da bir kişi, aynı şekilde girmek istediği giysi kumbarasına sıkışıp hayatını kaybetmişti.