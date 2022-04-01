Kocaeli'de ilginç olay! Çocuğu kıyafet kumbarasına sarkıtarak içindekileri aldılar - Son Dakika
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Kocaeli'de ilginç olay! Çocuğu kıyafet kumbarasına sarkıtarak içindekileri aldılar

01.04.2022 17:59

Kocaeli'de kameralara takılan ilginç olay, bölgede olan vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Araçlarıyla gelen ve cadde üzerinde inen 4 kadın, yanlarında olan çocuğu kıyafet kumbarasına sarkıtarak içinden kıyafet aldırdı. Olaya şahit olan vatandaşlar, "Biz bu tarz olayları sürekli duyuyorduk ama ilk defa gördük" dedi.

Kocaeli'de yanındaki çocukla birlikte gelen kadın, kaldırımda bulunan kıyafet kumbarasının yanına gitti. Kadın, daha sonra çocuğu kaldırarak kumbaranın içine soktu. İçeriye giren çocuk ise kumbaradaki kıyafet poşetlerini tek tek dışarıda bekleyen kadına verdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

"ÇOCUĞU KUMBARANIN İÇİNE ATIP KIYAFETLERİ ALDI"

Arkadaşlarıyla birlikte börekçide otururken olaya şahit olduğunu anlatan bir vatandaş, "Köşede bir tane kıyafet kumbarası var. Arkadaşlarımla o tarafa doğru bakarken orada bir olay fark ettik. Kadın, bir tane çocukla birlikte geliyor, çocuğu kumbaranın içine atıp içerideki kıyafetleri alıyor.

Kocaeli'de şaşkınlık yaratan olay! Çocuğu kıyafet kumbarasına sokup, kıyafetleri aldırdı

BU TARZ OLAYLARI DUYUYORDUK AMA İLK DEFA GÖRDÜK

Biz bu tarz olayları sürekli duyuyorduk ama ilk defa gördük. Çok şaşırdık, çok garibimize gitti. Çok yanlış bir davranış" dedi. Öte yandan geçtiğimiz yıl Bursa'da bir kişi, aynı şekilde girmek istediği giysi kumbarasına sıkışıp hayatını kaybetmişti.

Kocaeli'de şaşkınlık yaratan olay! Çocuğu kıyafet kumbarasına sokup, kıyafetleri aldırdı
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Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de ilginç olay! Çocuğu kıyafet kumbarasına sarkıtarak içindekileri aldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de ilginç olay! Çocuğu kıyafet kumbarasına sarkıtarak içindekileri aldılar - Son Dakika
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