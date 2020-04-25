Kocaeli'de imam ve hayırseverler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde imam ve hayırseverler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de vatandaşlara ekmek ve gıda yardımında bulunuyor.

Karamürsel Din Görevlileri Derneği üyeleri ve hayırseverler, İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulamaya koyduğu 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan imamlar vasıtasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek ve gıda yardımı yapılıyor.



İlçede "ekmek için açık hesap" sloganıyla marketlerde açılan hesaplar üzerinden ihtiyacı olan ailelerin günlük ekmek ihtiyaçları karşılanıyor, veresiye defterlerindeki borçlar ödeniyor.



Mahallelerde dolaşan imamlar, ellerindeki megafonla vatandaşlara, "Mahallenizin imamları geldi, 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz." şeklinde sesleniyor.