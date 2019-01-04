Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de İnşaattan Demir Hırsızlığı İddiası

Kocaeli'de İnşaattan Demir Hırsızlığı İddiası

38 dakika önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşaatlardan demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartı getirilerek salıverildi.

Kocaeli'de İnşaattan Demir Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşaatlardan demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartı getirilerek salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri rutin devriye görevi sırasında Yeşilyurt Mahallesi Gözde Sokak'ta bir siteye ait inşaat alanında durumundan şüphelendikleri, "çekçek" diye tabir edilen el arabası kullanan 2 kişiyi durdurmak istedi.

Polisi fark ederek kaçmaya çalışan şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu Abdulrazeq K. (23) ile Zelgay S'nin (25) arabalarında yaklaşık 250 kilogram kesilmiş demir inşaat çubuğu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartı getirilerek serbest kaldı.

Ele geçirilen demirlerin sahibine teslim edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:32 Kaynak: AA

Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa
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