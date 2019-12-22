Kocaeli'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Kocaeli'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmit 28 Haziran Mahallesi'nde yapımı devam eden bir hastane inşaatının dış cephe kaplamasında çalışan işçi Harun Barak (36), çalıştığı bölümde dengesini kaybederek 10. kattan zemine düştü.

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Barak, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Barak, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Barak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:04 Kaynak: AA
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