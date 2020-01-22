Kocaeli'de inşaattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de inşaattan düşen işçi yaralandı

13 dakika önce

Gölcük ilçesinde inşaatın üçüncü katından düşen kişi yaralandı.

Kocaeli'de inşaattan düşen işçi yaralandı, System.String[]

Gölcük ilçesinde inşaatın üçüncü katından düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Mahallesi Süleyman Ateş Caddesi'ndeki inşaatta çalışan Çetin Ç, dengesini kaybederek üçüncü kattaki iskeleden düştü.

İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı işçi, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gölcük, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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