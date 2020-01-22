Kocaeli'de inşaattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika

İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Mahallesi Süleyman Ateş Caddesi'ndeki inşaatta çalışan Çetin Ç, dengesini kaybederek üçüncü kattaki iskeleden düştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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