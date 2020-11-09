Kocaeli'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde inşaatın 3. katından düşen sıva ustası yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nde bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan Mehmet Hanifi Polat (55), inşaatın üçüncü katında sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Polat'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Polat'ın cenazesi Körfez Mezarlığı morguna götürüldü.