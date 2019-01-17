Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de İnşaattan Düşen Kişi Öldü

Kocaeli'de İnşaattan Düşen Kişi Öldü

1 saat önce

Kocaeli'de, bir inşaatın birinci katındaki merdiven boşluğundan zemine düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de İnşaattan Düşen Kişi Öldü, System.String[]
Kocaeli'de, bir inşaatın birinci katındaki merdiven boşluğundan zemine düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kabaoğlu Mahallesi'ndeki Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek bina inşaatına giden alçı ustası Musa Altun (45), henüz belirlenemeyen nedenle birinci kattaki merdiven boşluğundan eksi birinci kata düşerek ağır yaralandı.

İnşaatta çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altun'un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından Altun'un cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Altun'un Darıca'da ikamet ettiği, çalışmak için yaptığı iş başvurusunun kabul edildiği ve yarın işbaşı yapacağı inşaattı gezerken düştüğü belirtildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Duyunca geldik yapabileceğimiz bir şey var mı diye, rahmetli olmuş." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:24 Kaynak: AA

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İstanbul'da 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Hatay'da sel alarmı! Havaalanı Araç Trafiğine Kapandı

MHP Lideri Devlet Bahçeli '10 Years Challenge' Akımına Katıldı Kadın İzleyicinin, 80 Yaşındaki Kocasıyla İlgili İtirafı Sunucuyu Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 16:57:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de İnşaattan Düşen Kişi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]