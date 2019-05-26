Kocaeli'de inşaattan hırsızlık iddiası
4 saat önce
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir inşaattan demir çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:37 Kaynak: AA
'nin Körfez
ilçesinde bir inşaattan demir çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Barbaros Mahallesi
Kaplan Sokak'taki bir inşattan demir çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerine giden ekipler, şüpheli E.Y'yi (14) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
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