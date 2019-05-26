Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de inşaattan hırsızlık iddiası

Kocaeli'de inşaattan hırsızlık iddiası

4 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir inşaattan demir çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de inşaattan hırsızlık iddiası, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir inşaattan demir çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak'taki bir inşattan demir çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerine giden ekipler, şüpheli E.Y'yi (14) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:37 Kaynak: AA
Barbaros Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Körfez, Kocaeli, Güncel
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