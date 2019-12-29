Kocaeli'de inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yakacak Mahallesi'ndeki inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinin yakınında şüphelilerin kullandığı değerlendirilen aracın, lastiğinin patlaması sonucu çekici yardımıyla götürüldüğünü tespit etti.

Çekici sürücüsüyle görüşerek şüphelilerin gittiği oto lastik tamircisine ulaşan ekipler, zanlıların kullandığı aracın plakasını belirledi.

Hırsızlıkta kullanılan aracın Darıca'daki oto kiralama firmasına ait olduğu ve B.B. tarafından kiralandığı tespit edildi.

Darıca Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma sonucu şüpheliler B.B, C.K. ve B.K. ile çalıntı malzemeleri satın aldıkları öne sürülen Y.İ. ve İ.D. gözaltına alındı.

Ayrıca, inşaattan çalınan 6 güvenlik kamerası, 3 taş motoru ve iki matkap ile kayıt cihazı, monitör, bilgisayar kasası ve klavye, şarjlı matkap şarj cihazı, planya, gönye ve profil kesme makinesi ile dekupaj ele geçirildi.

Y.İ. ve İ.D. "çalıntı eşyayı satın almak" suçundan işlem yapılmak üzere Darıca Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi, Kocaeli Adliyesine sevk edilen hırsızlık zanlıları B.B, C.K. ve B.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Başiskele, Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çalındı sanılan koyunları ayının telef ettiği ortaya çıktı
İstanbul'un yanı başındaki Kocaeli beyaza büründü Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller

Son Dakika Haberleri
00:05 Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
00:05 Beylikdüzü'nde kayganlaşan yolda kaza: 1 yaralı - Son Dakika
00:04 Geleneksel Bodrum Deve Güreşi Şenliği - Son Dakika
00:02 Beylikdüzü'ndeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 30 Aralık 2019 - Son Dakika
21:26 Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
20:26 Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 00:08:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]