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İş adamı Nurhan Ör cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı: Cesedini parçalara ayırıp asitle eritmişler - Son Dakika

İş adamı Nurhan Ör cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı: Cesedini parçalara ayırıp asitle eritmişler

İş adamı Nurhan Ör cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı: Cesedini parçalara ayırıp asitle eritmişler
11.11.2023 15:46

Kocaeli'de iş adamı Nurhan Ör cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı. 3'ü liseden sınıf arkadaşı 8 zanlının, Nurhan Ör'ü Sultanbeyli'de darp edip halıya sararak, otomobilin bagajında Kocaeli'ye getirdikleri öğrenildi. Nurhan Ör'ün vücudunun parçalanıp asitle eritildiği, cinayet sebebinin ise para olduğu kaydedildi. Bin saatlik kamera kaydını inceleyen polis ekiplerince yakalanan 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de iş adamı Nurhan Ör'ün cinayetinde şüphelilerin vahşice işkence yaparak vücudunu asitle erittiği ve cinayetin para mevzusu olduğu belirtildi. 8 zanlı, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de iş adamı Nurhan Ör cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı
Nurhan Ör

OTOMOBİLİ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan halı fabrikası sahibi Nurhan Ör'den (56) 7 Kasım tarihinden itibaren haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Ör'ün kayıp ihbarından sonra polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde Nurhan Ör'ün otomobili Gebze'de kanlı ve terk edilmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kocaeli'de iş adamı Nurhan Ör cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı

VÜCUDU PARÇALARA AYRILARAK ASİTLE ERİTİLDİ

Olaya ilişkin ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu. Şüphelilerden I.E.'nin, lise yıllarından arkadaşı Nurhan Ör'ü İstanbul Sultanbeyli'de bulunan oto galeriye çağırdığı öğrenildi. Oto galeriye gelen Nurhan Ör, burada I.E., A.T. (56), C.A. (56), F.G (55), E.D. (33), B.T. (29) ve N.T. (61) isimli şahıslar tarafından darp edildi. Daha sora halıya sarılan Nurhan Ör, otomobilin bagajına konularak Kocaeli'nin Kartepe ilçesine getirildi. Ör'ün vücudu parçalara ayrılarak, asitle eritildi. Zanlılardan I.E., A.T. ve C.A.'nın lise yıllarından Nurhan Ör ile sınıf arkadaşı olduğu öğrenilirdi.

Kocaeli'de iş adamı Nurhan Ör cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı

8 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

I.E'nin cinayeti tasarladığı, öncesinde asit ve çevreyi temizlemek için malzeme aldığı bildirildi. Nurhan Ör ile I.E. arasında ticari ilişkiler bulunduğu, para meselesi sebebiyle cinayetin işlendiği belirtildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri bin saatlik kamera kaydını inceledi. İz süren polis ekiplerince olaya karıştığı tespit edilen 8 zanlı emniyete getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 zanlı adliyeye sevk edildi. Öte yandan, Nurhan Ör'ün Sultanbeyli'ye geldiği, ardından halıya sarılmış vücudunun taşındığı otomobili ise İl Emniyet Müdürlüğünün önünde görüntülendi.

Kocaeli'de iş adamı Nurhan Ör cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Nurhan Ör, Kocaeli, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş adamı Nurhan Ör cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı: Cesedini parçalara ayırıp asitle eritmişler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş adamı Nurhan Ör cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı: Cesedini parçalara ayırıp asitle eritmişler - Son Dakika
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