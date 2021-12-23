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Kocaeli'de iş insanı Cahit Tatlı cinayetinin sanıkları ilk kez hakim karşısına çıkarıldı - Son Dakika

Kocaeli'de iş insanı Cahit Tatlı cinayetinin sanıkları ilk kez hakim karşısına çıkarıldı

23.12.2021 19:33
Kocaeli'de iş insanı Cahit Tatlı cinayetinin sanıkları ilk kez hakim karşısına çıkarıldı

Kocaeli'de iş insanı Cahit Tatlı'nın, evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 3 sanığın yargılamasına başlandı.

Kocaeli'de iş insanı Cahit Tatlı'nın, evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 3 sanığın yargılamasına başlandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar C.İ, F.S. ve A.İ.Ç, iş insanı Cahit Tatlı'nın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan C.İ. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, Cahit Tatlı'nın yaşam koçluğunu yaptığını, kendisiyle tanışıklığının bu şekilde olduğunu belirtti.

Kendisinin ve A.İ.Ç'nin olayla ilgisinin bulunmadığını söyleyen C.İ. cinayeti erkek arkadaşı F.S'nin işlediğini ileri sürdü.

C.İ. kendisini tehdit ettiği için F.S'yi ihbar etmeye korktuğunu öne sürerek, Cahit Tatlı' ile aralarında duygusal bir ilişki olmadığını dile getirdi.

Yabancı uyruklu katil zanlısı F.S. ise C.İ. ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu ve birlikte yaşadıklarını fakat evlilik teklifini reddedince intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

İntihar olayından sonra hastanede tedavi gördüğü sırada Cahit Tatlı'nın yanına geldiğini iddia eden F.S. "Burada C.İ. de vardı, onunla ilgilendi, bana ise 'Keşke geberseydin' diye söylendi." ifadesini kullandı.

F.S. Cahit Tatlı'nın bazen C.İ. ile yaşadıkları eve geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ben C.İ'nin Cahit'e yaşam koçluğu yaptığını bilmiyordum. Bir gün Cahit telaşlı bir şekilde evimize geldi. 'C.İ'den niye ayrılmıyorsun, buradan gideceksin. Eğer gitmezsen başına neler gelecek görürsün, seni öldürürüm' dedi. Ben de 'Başıma bir şey gelirse senden bileceğim' dedim. Bu olaydan sonra 'Cahit'in selamı var' diyen 3 kişi beni sopalarla dövdü. C.İ. ile evleneceğim için onu ailemle tanıştırdım.

C.İ'ye, gidip Cahit ile konuşacağımı söyledim. A.İ.Ç'ye de bir arkadaşımda mirasım olduğunu ve alacağımı söyleyerek beni Bahçecik tarafına bırakmasını istedim. A.İ.Ç'nin olaylardan bir bilgisi ve ilgisi yoktur. Evden çıkarken bıçağı da yanıma aldım. C.İ. de A.İ.Ç'nin arabasıyla benimle geldi ancak o arabada kaldı. Cahit'in kapısını çaldım, konuşmak istediğimi söyledim. Beni alt katta bekletti. Önce telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Epey bekledim, aynı zamanda alkollüydüm. Bir süre sonra gelince bana hakaretler etti, yüzüme tükürdü. Bana vurmaya başladı. Beni yere yatırdı, bıçağı kullanmak zorunda kaldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Çok korkmuştum, ilk defa böyle bir şey yaşadım ve oradan kaçtım."

Araca binerek fuar alanına gittiğini ve C.İ'yi arayıp her şeyi anlattığını ancak A.İ.Ç'nin olaylardan haberinin olmadığını söyleyen F.S. olaylardan pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

A.İ.Ç. de suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık F.S'nin cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor istenilmesine, olay yerine ilişkin tutanak ve raporların beklenmesine ve sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Servetiye Karşı Mahallesi'nde oturan arkadaşı Cahit Tatlı (49) ile 2 Ekim'de telefonda konuşan V.Y. çığlık ve bağrışma sesleri duyması üzerine durumu jandarmaya bildirmişti.

Eve giden jandarma ekipleri, bu kişinin yerde hareketsiz yattığını görmüş, sağlık personelince yapılan incelemede, sırtından kesici aletle yaralanan Tatlı'nın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Tatlı'ya ait lüks cip de Kocaeli Fuar Alanı mevkisinde terk edilmiş halde bulunmuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen zanlılar C.İ, Suriye uyruklu F.S. ile A.İ.Ç'yi İzmit'te düzenlenen operasyonla gözaltına almıştı.

Ayrıca, C.İ. ve F.S'nin, Tatlı'nın gittiği spor salonunda eğitmenlik yaptığı belirlenmişti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.İ, F.S. ve A.İ.Ç. tutuklanmıştı.

Münir Karaloğlu, Evlilik, Saldırı, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de iş insanı Cahit Tatlı cinayetinin sanıkları ilk kez hakim karşısına çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de iş insanı Cahit Tatlı cinayetinin sanıkları ilk kez hakim karşısına çıkarıldı - Son Dakika
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