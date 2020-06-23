Kocaeli'de iş kazası: 1 ölü - Son Dakika

Kocaeli 'de Gebze- Darıca Metro Hattı inşaatında çalışan bir işçi, vincin taşıdığı demirlerin üzerine düşmesi sonucu öldü.

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