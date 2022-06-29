Kocaeli'de iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

29.06.2022 16:10
Kocaeli'de iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Y.K. idaresindeki 41 NP 608 plakalı otomobil, önünde seyreden Ü.A'nın kullandığı iş makinesine çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karayolları ekiplerinin önlem aldığı D-100 kara yolu İstanbul istikametinde, trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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