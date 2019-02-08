Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de İş Yeri Soyulan Esnaftan Hırsıza Not

Kocaeli'de İş Yeri Soyulan Esnaftan Hırsıza Not

1 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde büfe sahibi, iki kez soyulan iş yerinin camına "Para yok, hiçbir şey yok. Camı kırmayın.

Kocaeli'de İş Yeri Soyulan Esnaftan Hırsıza Not, System.String[]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde büfe sahibi, iki kez soyulan iş yerinin camına "Para yok, hiçbir şey yok. Camı kırmayın." yazan not astı.

Alınan bilgiye göre, Bayramoğlu Mahallesi Ahmet Rasim Caddesi'nde Osman Özkaya'ya ait halk ekmek büfesi, henüz kimliği tespit edilemeyen şüpheli ya da şüphelilerce bir ayda 2 kez soyuldu.

İşletme sahibi Özkaya da bunun üzerine büfenin camına, "Para yok, hiçbir şey yok. Camı kırmayın." yazan not iliştirdi.

Özkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büfenin camını kırdılar. İki hırsızlık olayında 86 lira para ve sigara çaldılar. Hırsızların yeniden geleceğini düşünerek çareyi cama not yazmakta buldum. Hırsızlık olaylarının ardından polis büfede inceleme yaparak parmak izi aldı ancak her ihtimale karşı çareyi not yazmakta buldum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:44 Kaynak: AA

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