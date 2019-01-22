Kocaeli'de İş Yeri Yangını
1 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Yeşilova
Mahallesi Turan Güneş
Caddesi Şirinevler
mevkisinde bulunan Fehmi Bayram ve Enes Bayram'a ait metal doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İş yerinden yükselen alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.
Yetkililer, yangının iş yerindeki sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle çıktığı üzerinde duruyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:34 Kaynak: AA
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