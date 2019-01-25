Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de İş Yeri Yangını

Kocaeli'de İş Yeri Yangını

3 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen yangında, kahvehanede hasar oluştu.

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen yangında, kahvehanede hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi 20. Sokak'ta, Alaattin Hacıoğlu'na ait kahvehanede klima aniden alev aldı.

Yangını fark eden işletmeci Hacıoğlu, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiye, SEDAŞ ve İZGAZ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Hacıoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sabah iş yerimi açtım. Hava soğuk olduğu için klimayı açtım. Klima çalışır vaziyetteyken bir anda alev aldı. Sonuç olarak ekmek teknemiz yok olurken, can kaybının olmaması yüreklerimize su serpti." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:18 Kaynak: AA

Gölcük, İtfaiye, Kocaeli, Güncel
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