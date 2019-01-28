Kocaeli'de İş Yeri Yangını
54 dakika önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Donanma Mahallesi Donanma Caddesi'nde faaliyet gösteren Baki Canbudak'a ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:34 Kaynak: AA
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