Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de İş Yeri Yangını

Kocaeli'de İş Yeri Yangını

54 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Donanma Mahallesi Donanma Caddesi'nde faaliyet gösteren Baki Canbudak'a ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:34 Kaynak: AA

Gölcük, Kocaeli, Güncel
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