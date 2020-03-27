Kocaeli'de iş yeri yangını - Son Dakika

Kocaeli'de iş yeri yangını
6 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'ndaki nalburda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:26 Kaynak: AA
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