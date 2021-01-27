Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği ve kumar oynandığı bilgisi üzerine bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki 4 kişiye, sosyal mesafe kuralı, maske takma zorunluluğu ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için idari para cezası uygulandı.

Bir kişi hakkında ise "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.???????