Kocaeli'de iş yerinden 1,2 milyon liralık malzeme çalan eski çalışan tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinden 1 milyon 269 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan eski çalışan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerinden geçen yıl farklı tarihlerde 1 milyon 269 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheli Z.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.