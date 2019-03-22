Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de İş Yerinden Hırsızlık İddiası

Kocaeli'de İş Yerinden Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Kocaeli'de bir mermer atölyesinden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Kocaeli'de İş Yerinden Hırsızlık İddiası, System.String[]
Kocaeli'de bir mermer atölyesinden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 Mart'ta Mehmetalipaşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir mermer atölyesinden yaklaşık 8 bin lira değerinde malzeme çalınması üzerine çalışma başlattı.

Atölyeden televizyon, uydu alıcısı, güvenlik kameralarının kayıt cihazı, taşlama motoru, kırıcı delici el aleti, motorlu karıştırıcı ve 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu çalındığını tespit eden ekipler, çevredeki güvenlik kameraları ile MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.

Polis, daha önceden hırsızlık ve benzer suçlardan çok sayıda sabıka kaydı bulunan Ö.K'nin (37) üç tekerlekli bisikletle malzemeleri çaldığını belirledi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla aynı mahallede gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Ö.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:17 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonluk Tekneyi İş Yerinin Çatısında Yapıyor Dört Kardeş Ele Ele Verdi, Kendi İşlerinin Patronu Oldu İlhan Şeşen'e Uykudayken Dehşeti Yaşatan Hırsızlar Yakalandı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Dolar Yorumu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 22:30:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de İş Yerinden Hırsızlık İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]