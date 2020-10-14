Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık iddiası - Son Dakika

Kocaeli'de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Darıca'da iş yerinden hırsızlık olayına ilişkin yapılan çalışmalarda C.H. ve T.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.H. tutuklandı, C.H. ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

Ayrıca, A.B, S.G. ve E.G. hakkında da "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan işlem yapıldı.