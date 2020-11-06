Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık iddiası - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'ndeki bir mağazadan 1395 lira, 5 cep telefonu ile 2 cüzdanın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüpheli H.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin devam eden şüphelinin, aynı suçtan poliste 16 kaydının olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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